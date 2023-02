Dopo il buon Curse of the Dead Gods di cui trovate qui la nostra recensione, Passtech Games ci riprova con una nuova formula e un’esperienza di gioco inedita, che può essere affrontata sia da soli che in un massimo di quattro giocatori in modalità co-op: Ravenswatch.

È notizia di oggi che la data di uscita del gioco in Accesso Anticipato su PC via Steam è il 6 aprile, mentre su console arriverà in un secondo momento. Di seguito il trailer d’annuncio di qualche mese fa da cui si può carpire qualche dettagli sul gameplay:









Ecco invece le caratteristiche principali di Ravenswatch, un gioco d’azione roguelike con visuale dall’alto che unisce combattimenti all’ultimo sangue in tempo reale a un gameplay intenso, dall’alto valore di rigiocabilità:

a Reverie si stanno diffondendo gli Incubi, che sono in grado di corrompere qualsiasi cosa si trovino davanti. Dovrai perfezionare le tue abilità e trovare la forza per sconfiggere le creature dell’Incubo usando le tue abilità uniche da eroe, ispirandoti ai personaggi delle antiche storie e leggende popolari. Gameplay dinamico: per sconfiggere l’Incubo e raggiungere il capitolo finale dovrai essere fisicamente in forma, ti dovrai concentrare ed essere in grado di lavorare in squadra. Aumenta la tua potenza di combattimento in battaglia, poi affronta il boss di livello, non appena te la senti… oppure quando non hai più scelta.

il mondo di Reverie si fonda su antiche storie e leggende popolari. Dai tre porcellini alla mitologia norrena, fino ad arrivare alle Mille e una notte, i racconti migliori vengono rivisitati in stile dark fantasy e donano un tocco di fascino senza tempo all’atmosfera di Ravenswatch. Alta rigiocabilità: run dopo run potrai vestire i panni di eroi diversi, sfruttare al massimo i potenziamenti e gli oggetti e trovi, oltre a esplorare mappe generate casualmente, ricche di attività e nemici mai visti.