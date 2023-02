Resident Evil Village affonda i suoi appuntiti canini nel mondo della realtà virtuale con l’arrivo della VR Mode per PS VR2, il visore per PS5 che abbiamo recensito qualche giorno fa. Ecco l’affascinante trailer di gameplay VR:









Questa coinvolgente esperienza che, alle 21:30 di stasera, verrà vissuta in diretta sul canale Twitch di TGM dal nostro temerario Mario, è finalmente disponibile su PS VR2 come contenuto scaricabile gratuitamente per tutti i possessori delle versioni PlayStation5 di Resident Evil Village e Resident Evil Village Gold Edition.

Una demo della VR Mode di Resident Evil Village ora disponibile per il download sul PlayStation Store. Inoltre è stato comunicato che è iniziato anche lo sviluppo della VR Mode di Resident Evil 4 e che questo contenuto per PS VR2 sarà disponibile come DLC gratuito per l’atteso remake di Resident Evil, il quale arriverà il 24 marzo 2023 su PlayStation 5, PlayStation4, Xbox Series X|S e Steam.

Tornando a Resident Evil Village, sappiamo che la VR Mode aumenta l’intensità del pluripremiato ottavo titolo principale della storica serie. Il DLC supporta l’intera campagna che segue il viaggio di Ethan Winters per salvare Rose, sua figlia rapita. La VR Mode di Resident Evil Village sfrutta le funzionalità avanzate di PS VR2 per trasportare i giocatori direttamente nel villaggio. Con funzionalità avanzate si intende il display HDR 4K del nuovo visore e la tecnologia di tracciamento oculare, ma anche gli effetti audio 3D che aumentano la consistenza dell’ambiente.

L’esperienza dovrebbe risultare più coinvolgente che mai grazie alla funzionalità PlayStation VR2 Sense. I nuovi controller consentono ai giocatori di interagire con l’ambiente circostante come mai prima d’ora con movimenti naturali che rispecchiano i movimenti sullo schermo di Ethan. Questi input permettono di bloccare gli attacchi nemici sollevando le braccia di Ethan, di ricaricare le armi da fuoco con azioni realistiche e di esplorare tenendo in mano una mappa, ma è possibile anche impugnare due armi, conservare e recuperare oggetti all’interno del cappotto ed eseguire una serie di altri gesti tattili come aprire le porte e curare le ferite con bottiglie di medicinali. La VR Mode include anche un Tutorial VR e le modalità Shooting Range che permettono ai giocatori di provare i nuovi sistemi di gioco VR e di avere un posto in cui possono affinare le loro capacità.