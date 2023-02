Annunciato Punch Club 2: Fast Forward per PC e console

Il publisher tinyBuild ha presentato Punch Club 2: Fast Forward, sequel del gestionale a tema pugilato uscito qualche anno fa su PC e console (qui la recensione del primo capitolo).









Ambientato venti anni dopo gli eventi del predecessore, in Punch Club 2: Fast Forward vestiremo i panni di un ragazzo che deve affrontare una corporazione malvagia in un mondo cyberpunk che trae ispirazione dall’immaginario degli anni Ottanta. Lo scopo del gioco è quello di diventare il miglior pugile sulla piazza, ma per farlo sarà necessario aprire una propria palestra con relativa scuola di boxe, imparare nuove mosse, gestire tempo e risorse per trionfare sugli avversari.

Completando le missioni si sbloccheranno nuove mosse di pugilato, verremo ricompensati con denaro e altre risorse, mentre scopriremo cosa sta tramando la Goodness Corporation, la compagnia che ora controlla il mondo.

Punch Club 2: Fast Forward sarà disponibile su PC (Steam), PS4, PS5, Xbox One, Series X|S e Switch nel corso del 2023.