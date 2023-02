Zombie Soup, bullet hell e zombie in arrivo su PC

Il publisher Astrolabe Games pubblicherà il 5 aprile su PC tramite Steam Zombie Soup, un twin-stick top down shooter ricco di azione con elementi RPG realizzato da AeonSparx Interactive. Ecco il trailer:









Zombie Soup è un frenetico sparatutto top down in cui accompagneremo Ricky nella sua avventura. Il ragazzo è una giovane matricola del college in viaggio con l’obiettivo di esplorare il mondo durante le vacanze estive. Inavvertitamente, dopo essersi svegliato da un lungo viaggio in treno, si ritrova in una piccola città che sta celebrando una festa annuale, peccato che la maggior parte dei cittadini è stata trasformata in zombi e mostri.

Di seguito un elenco delle caratteristiche principale di Zombie Soup:

Azione veloce: controllo fluido e veloce che mette alla prova le tue abilità

Dozzine di armi: sblocca e aggiorna un sacco di fantasiose di armi con un potere di distruzione inimmaginabile

Nemici unici e folli combattimenti contro boss assurdi: ti aspettano boss impegnativi con abilità epiche

Modalità storia: svela i misteri degli zombi mutati, scopri il colpevole dietro lo scoppio della zuppa di zombi

Estetica anni ’80: rivivi il momento migliore della cultura pop

Chiunque fosse incuriosito da Zombie Soup può provare il gioco grazie alla demo presente su Steam.