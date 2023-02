Suicide Squad: Kill the Justice League mostra il suo gameplay

Durante l’ultimo State of Play che è stato trasmesso nella tarda serata di ieri, WB Games e Rocksteady hanno mostrato un lungo video di gameplay dedicato a Suicide Squad: Kill the Justice League.









Il filmato vede i quattro protagonisti del gioco (Harley Quinn, Capitan Boomerang, King Sharg e Deadshot) affrontare la minaccia di Brainiac tra le strade e nei cieli di Metropolis. Il video mette in mostra le varie abilità dei personaggi e gli attacchi di ognuno dei quattro membri del gruppo.

Accanto al trailer di gameplay che trovate qui in alto, poi, è stato diffuso un corposo dietro le quinte tramite il quale Rocksteady illustra i sistemi di gioco principali di Suicide Squad: Kill the Justice League. Gli sviluppatori spiegano che il gioco sarà interamente giocabile in solitaria, ma supporterà anche il gioco cooperativo fino a un massimo di quattro utenti. In più il gioco si baserà su un modello live service che vedrà aggiornamenti stagionali regolari disponibili sotto forma di aggiornamenti gratuiti. Tuttavia, ogni stagione comprenderà anche un pass battaglia puramente cosmetico per ottenere nuovi costumi, emote e altri articoli con cui personalizzare in modo unico i membri della Squad.

Suicide Squad: Kill the Justice League sarà disponbile il 26 maggio su PC, PS5 e Xbox Series X|S.