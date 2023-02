Street Fighter 6: ci saranno anche Cammy, Zangief e Lily

Capcom ha presentato gli ultimi tre personaggi del roster iniziale di Street Fighter 6: si tratta di Cammy, Zangief e della new entry Lily.









Apparsa per la prima volta in Super Street Fighter II, Cammy ritorna con il suo arsenale di attacchi, tra cui Spiral Arrow, Cannon Spike e Hooligan Combination. La versione pesante di ciascuna di queste tre mosse è stata migliorata per consentire un ritardo e alterazione delle proprietà o danni. Assieme a Cammy è stato presentato anche lo stage londinese di King Street.

Zangief è invece un World Warrior originale che ama mettersi in mostra davanti alla folla di Barmaley Steelworks. Wrestler professionista, Zangief mantiene i suoi lanci caratteristici come lo Screw Piledriver e il Siberian Express e ottiene nuove mosse come il controlancio Tundra Storm.

Come scrivevamo in apertura, Lily è una new entry che però sembrerà familiare ad alcuni veterani della serie in quanto discendente della tribù dei Thunderfoot, la stessa dell’iconico T. Hawk. Piccola ma potente, Lily parla con gli spiriti della natura nella sua casa nel vibrante Thunderfoot Settlement e sconfigge i nemici con i suoi feroci Condor Dive, Condor Spire e Tomahawk Buster. Condor Wind garantirà uno stock Windclad, che potenzia ciascuna delle mosse sopra menzionate. Lily brandisce le sue mazze da guerra per colpire gli avversari con il suo Super Art Breezing Hawk di livello 1 e sbatte i nemici a terra con il suo Super Art Raging Typhoon di livello 3.

In totale, dunque, il roster di Street Fighter 6 conterà ben 18 personaggi giocabili al lancio, di cui 6 nuovi di zecca (Lily, Jamie, Kimberly, Manon, Marisa, JP), 8 World Warrior originali (Ryu, Ken, Chun-Li, Guile, Zangief, E. Honda, Blanka, Dhalsim), e 4 personaggi ricorrenti (Cammy, Juri, Dee Jay, Luke).

Street Fighter 6 sarà disponibile su PC, PS4, PS5 e Xbox Series X|S dal 2 giugno.