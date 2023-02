Durante l’odierno Pokémon Presents, l’evento per celebrare l’anniversario del franchise, è stato annunciato Il Tesoro dell’Area Zero, il DLC diviso in due parti per Pokémon Scarlatto e Violetto, di cui trovate qui la nostra recensione. Ecco il trailer dell’annuncio:









Come si può notare nel trailer, la Parte I: La Maschera Turchese verrà pubblicata nel corso del prossimo autunno, mentre la Parte II: Il Disco Indaco arriverà nel corso dell’inverno. Relativamente ai dettagli sul DLC di Pokémon Scarlatto e Violetto, ecco cosa riporta il comunicato ufficiale:

Le vendite a livello globale di Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto per console della famiglia Nintendo Switch hanno superato le 10 milioni di unità totali dopo solamente tre giorni dall’uscita mondiale (il 18 novembre 2022), numero mai raggiunto da nessun altro gioco per piattaforme Nintendo nello stesso lasso di tempo. Il tesoro dell’Area Zero permetterà ai giocatori di esplorare ulteriormente il mondo di Pokémon Scarlatto o Pokémon Violetto con due nuove avventure. Tsunekazu Ishihara, Presidente e AD di The Pokémon Company, ha affermato: “Siamo davvero grati del fatto che milioni di Allenatori in tutto il mondo hanno deciso di esplorare la vastissima regione di Paldea. In Il tesoro dell’Area Zero, andranno in gita a Nordivia, dove incontreranno nuovi Pokémon e personaggi interessanti. Il mio augurio è che questa nuova avventura faccia provare agli Allenatori la stessa emozione e la stessa felicità di quando hanno incontrato il loro primo Pokémon“.

I giocatori possono utilizzare i dati di salvataggio esistenti di Pokémon Scarlatto o Pokémon Violetto e proseguire la loro avventura in Il tesoro dell’Area Zero. La storia di questi contenuti scaricabili sarà ambientata al di fuori dei confini della regione di Paldea, dove si svolgono le avventure di Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto. Nella Parte I: La maschera turchese, i giocatori visiteranno Nordivia in gita scolastica, dove avranno l’occasione di unirsi a un progetto di studio all’aperto organizzato in collaborazione tra la loro accademia e un altro istituto. Nella Parte II: Il disco indaco, uno scambio studentesco li porterà a frequentare l’Istituto Mirtillo, una scuola gemellata con la loro accademia. Sarà quindi un racconto formato da due parti distinte, ma collegate da un’unica storia.​

​Nella Parte I: La maschera turchese e nella Parte II: Il disco indaco sarà possibile incontrare più di 230 Pokémon scoperti in altre regioni che però non sono apparsi in Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto. Il totale include Pokémon che i giocatori potranno trasferire nella propria copia di gioco tramite Pokémon HOME o che potranno ricevere tramite scambio. Ci saranno anche nuovi Pokémon leggendari: Ogerpon apparirà nella Parte I: La maschera turchese, mentre Terapagos apparirà nella Parte II: Il disco indaco. Nella Parte I: La maschera turchese, appariranno anche tre Pokémon chiamati Okidogi, Munkidori e Fezandipiti. La gente del villaggio venera questi tre Pokémon come eroi per aver protetto Nordivia in passato, tanto da erigere delle statue di pietra che li raffigurano come gesto di gratitudine.