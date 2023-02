The Pokémon Company International invita i fan della celebre serie a “Festeggiare Pokémon insieme” in occasione del Pokémon Day, ovvero la data in cui ricorre l’anniversario di uscita dei primi videogiochi Pokémon.

Una speciale presentazione video Pokémon Presents sarà trasmessa in diretta streaming alle 15:00 (ora italiana) del 27 febbraio 2023 sul canale ufficiale Pokémon su YouTube. Circa 20 minuti carichi di novità dal mondo dei Pokémon attendono i fan, che avranno la possibilità di partecipare alla conversazione online utilizzando l’hashtag #PokemonDay.

Di certo c’è che gli spettatori del Pokémon Presents saranno molti, del resto parliamo di uno dei marchi tuttora più famosi al mondo nel settore dell’intrattenimento nonostante il fenomeno Pokémon sia nato in Giappone nel lontano 1996. In attesa di scoprire quali annunci riguarderanno da vicino il nostro medium preferito, eccovi la nostra recensione di Pokémon Scarlatto e Violetto.