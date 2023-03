Atlas Fallen, svelata la data di uscita

Con un tweet, Focus Entertainment ha confermato che l’Action RPG Atlas Fallen verrà pubblicato il 16 maggio su PC via Steam, PS5 e Xbox Series X|S. Ecco il tweet:

Take on a heroic journey in a breath-taking world covered by sand, explore ancient ruins and unearth the mysteries of the land of Atlas!#AtlasFallen releases May 16 on PS5, Xbox Series X|S and PC.

A Gameplay Reveal Trailer will be coming soon, stay tuned for new game footage! pic.twitter.com/Hw0orXtndB

— Focus Entertainment (@Focus_entmt) March 1, 2023