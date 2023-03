Sifu in uscita su Xbox e Steam a fine marzo, espansione in arrivo

Sloclap ha annunciato la data di uscita di Sifu per le console Xbox e per la piattaforma Steam su PC. Queste versioni saranno accompagnate dall’espansione gratuita Arenas, la quale verrà pubblicata contemporaneamente anche su Nintendo Switch, console PlayStation e sull’Epic Games Store.









L’espansione introdurrà 9 location aggiuntive e 45 sfide spalmate su 5 modalità di gioco. In totale, gli sviluppatori promettono contenuti per una decina di ore in più di gameplay.

Sifu sarà disponibile su Xbox e Steam dal 28 marzo assieme all’espansione Arenas.