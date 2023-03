Warframe: l'espansione The Duviri Paradox arriva ad aprile

Digital Extremes ha annunciato che The Duviri Paradox, la prossima espansione di Warframe, sarà disponibile su PC e console nel corso del mese di aprile.









Questa espansione introdurrà la quarta zona liberamente esplorabile e metterà i giocatori contro l’enigmatico Dominus Thrax. Gli sviluppatori spiegano che The Duviri Paradox proporrà un’esperienza open world con struttura roguelite accessibile sia ai nuovi giocatori che ai veterani. Digital Extremes fa inoltre sapere che l’espansione porterà con sé un aggiornamento del sistema di combattimento corpo a corpo, oltre a tre nuove modalità di gioco: The Circuit, The Duviri Experience, The Lone Story. The Circuit sarà una modalità di gioco infinita, The Duviri Experience offrirà un’avventura open world, mentre The Lone Story è rivolta a chi vuole concentrarsi sull’aspetto narrativo dell’espansione.

Gli sviluppatori di Warframe non hanno ancora fissato una data di uscita definitiva per The Duviri Paradox, pertanto dobbiamo accontentarci della finestra di uscita generica.