Chi ha adorato l’originale del 2008 sarà felice di sapere che Sherlock Holmes The Awakened ha una data di uscita ed è pure vicina. Frogwares infatti ha annunciato che il remake vedrà la luce l’11 aprile. Di seguito il trailer con la data di uscita:









Ecco invece qualche caratteristica sul gioco tratta dalla pagina Steam ufficiale:

Indaga sul mito di Cthulhu come immaginato da H.P. Lovecraft e affronta gli orrori di Eldritch che vanno oltre la comprensione umana.

Combatti la follia mentre cerchi di dare risposte a domande che non hanno alcuna spiegazione razionale.

Trova indizi che ti condurranno attraverso la famosa Baker Street a Londra, un inquietante reparto di psichiatria in Svizzera, le pericolose paludi della Louisiana e altri luoghi ancora.

Una rivisitazione del titolo del 2008: ricostruito da zero in Unreal Engine, The Awakened vanta una grafica e animazioni moderne, una trama ampliata, numerose missioni secondarie e nuove meccaniche tra cui una gestione della follia unica nel suo genere.

Sherlock Holmes The Awakened verrà pubblicato su PC via Steam, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Switch l’11 aprile.