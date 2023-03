Cities Skylines II: annunciato il sequel del city builder

Paradox Interactive raddoppia con gli annunci e, insieme a Colossal Order, svela Cities: Skylines II, il sequel del loro noto simulatore di città. Ecco il trailer d’annuncio:









Sulla carta, Cities: Skylines II offrirà la simulazione più realistica mai creata, in cui i giocatori potranno costruire qualsiasi tipo di città che possano immaginare e seguire la sua crescita da piccolo villaggio a vivace metropoli. Dalle singole abitazioni, all’economia e al sistema di trasporti della città, Cities: Skylines II punterà a offrire una simulazione profonda e coinvolgente che accoglie sia i nuovi giocatori che i veterani. Cities: Skylines II sarà disponibile su PC via Steam, Xbox Series X|S e PlayStation5 nel corso dell’anno.

Mariina Hallikainen, CEO di Colossal Order, ha dichiarato che “Cities: Skylines ha stabilito un nuovo standard per i giochi di costruzione di città quando è stato lanciato otto anni fa, e siamo incredibilmente orgogliosi del suo impatto. Abbiamo creato una community molto attiva attorno a Cities e abbiamo fatto conoscere a molti il city-building per la prima volta. Ora, abbiamo sfruttato gli anni di esperienza che abbiamo acquisito per fare un nuovo passo avanti nel genere dei city builder, ancora una volta, per la nostra community e per i nuovi giocatori”.

“Il brand Cities è stato una parte importante del catalogo di giochi di Paradox per oltre un decennio. Cities: Skylines è un grande successo che ha venduto milioni di copie, ha accolto più di 5,5 milioni di nuovi giocatori solo lo scorso anno e ha gettato le basi per Cities: Skylines II”, ha invece spiegato Fredrik Wester, CEO di Paradox Interactive. “Con una quantità di personalizzazione e controllo senza precedenti, Cities: Skylines II continuerà a superare i limiti di questo franchise di city-building”.

Paradox Interactive e Colossal Order ci ricordano che il primo Skylines è stato lanciato nel 2015 per PC, ma soprattutto ci informano che, negli ultimi otto anni, è stato portato su numerose piattaforme con dozzine di DLC e oltre 12 milioni di copie vendute. L’accuratezza e la profondità della simulazione si sono guadagnate il rispetto degli urbanisti professionisti, che utilizzano Cities: Skylines per risolvere problemi nel mondo reale. Tutto ciò è sicuramente un bel biglietto da visita per Cities Skyline II, un seguito che promette di alzare ulteriormente l’asticella per i city builder.