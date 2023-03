Il publisher Square Enix ha annunciato che PARANORMASIGHT: The Seven Mysteries of Honjoè, la sua nuova avventura di mistero sovrannaturale in single-player, è disponibile da oggi su Switch, PC via Steam, iOS e Android. Di seguito il trailer di lancio:









PARANORMASIGHT: The Seven Mysteries of Honjo è ambientato durante l’era Shōwa (1926-89) nel quartiere di Sumida, a Tokyo. Questa raccolta di storie di fantasmi ruota attorno a vari protagonisti che hanno il potere di maledire e porta in vita i sette misteri di Honjo con lo stile unico di una visual novel in 2D.

La descrizione ufficiale dice che “indagheremo sui misteri di Honjo dal punto di vista di vari personaggi maledetti. Durante il giorno esploreremo delle zone della città molto inquietanti, risolveremo dei rompicapi e troveremo degli indizi che ci aiuteranno a chiarire i misteri dietro queste sette maledizioni mortali. Di notte, dovremo cacciare o fuggire da altri portatori di maledizioni che ci daranno la caccia. In quest’avventura sovrannaturale, dovremo padroneggiare i nostri poteri e allo stesso tempo cercare di non finire tra le trappole degli altri.”