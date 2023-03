Figment 2: Creed Valley è disponibile da oggi

Bedtime Digital Games, lo studio di sviluppo danese responsabile di Figment, ha appena comunicato con una punta d’orgoglio che Figment 2: Creed Valley, il loro ultimo gioco d’azione e avventura a tinte surreali, è disponibile da oggi su PC (Steam, Epic Games Store), Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox.

Di seguito il trailer di lancio:









Figment 2: Creed Valley è un’avventura musicale e surreale nella psiche umana, in cui gli incubi hanno distrutto la bussola morale, rendendo la mente incapace di funzionare correttamente. Dusty e la sua aiutante Piper partono per Creed Valley, dove vengono create l’etica e la morale della Mente, allo scopo di ristabilire la pace. Per riuscirci, dovranno risolvere numerosi rompicapi e affrontare gli incubi in sfide a tema musicale, che portano la firma di Niels Sørensen, compositore e game director.

Ecco la dichiarazione di Klaus Pedersen, fondatore di Bedtime Digital Games: “siamo emozionatissimi che il pubblico possa finalmente avere tra le mani Figment 2: Creed Valley. Il team ha dedicato anima e corpo alla creazione di un gioco che non solo è divertente e avvincente, ma racconta anche una storia che sarà difficile da dimenticare. Speriamo che il pubblico ascolterà con attenzione la musica, osserverà il mondo e apprezzerà tutto l’amore che abbiamo messo anche nei più piccoli dettagli del gioco.”

Figment 2 si può giocare da soli o in co-op locale ed è disponibile fin dal lancio in 17 lingue. Il gioco è in vendita a 24,99 € e attualmente è scontato del 15% su PC, Nintendo Switch e PlayStation per festeggiarne l’uscita.