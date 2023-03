Stando a quanto riporta il sito RPGSite, Square Enix sarebbe alquanto delusa dalle vendite di alcuni suoi giochi pubblicati nel corso del 2022. A dichiararlo è il presidente fino a giugno Yosuke Matsuda in questo documento (Outline of Results Briefing) del 3 febbraio 2023.

Come si legge a pagina 3 del documento, “molti dei nuovi titoli di piccole e medie dimensioni che abbiamo lanciato quest’anno non hanno funzionato come bene come ci aspettavamo.” Square Enix ha rilasciato numerosi giochi di ruolo nel 2022 che si adattano plausibilmente alla descrizione di “piccole e medie dimensioni”. Nessun singolo titolo è specificato, ma alcuni dei giochi di ruolo che l’editore ha rilasciato nel periodo di tempo indicato includono The DioField Chronicle, Star Ocean The Divine Force, Harvestella, Tactics Ogre: Reborn, Dragon Quest Treasures , Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion e Valkyrie Elysium.

C’è spazio anche per tirare in ballo il qui recensito Forspoken, per la precisione a pagina 6: “le recensioni di Forspoken, il gioco che abbiamo pubblicato il 24 gennaio 2023, sono state impegnative. Tuttavia, il gioco ha ricevuto anche dei feedback positivi sulle sue caratteristiche action, tra cui il parkour e il combat system, quindi ha prodotto risultati che ci permetteranno di migliorare le nostre capacità di sviluppo di altri giochi in ottica futura. Detto questo, le sue vendite sono state scarse e, sebbene la performance dei nuovi titoli con date di uscita di febbraio e marzo sarà l’ultimo fattore determinante, prevediamo un notevole rischio al ribasso per i nostri guadagni per l’anno fiscale 2023.”