Valheim non uscirà su PlayStation e Switch, per ora

Brutte notizie per chi spera che Valheim esca anche su console PlayStation e Switch: il videogioco survival con struttura sandbox difficilmente vedrà la luce su queste piattaforme, perlomeno in tempi relativamente brevi.

In una recente intervista, Jonathan Smårs di Iron Gate Studios ha fatto sapere che per il momento il team non ha tra i suoi progetti le conversioni di Valheim per PlayStation e Switch: “Per adesso siamo concentrati sulla versione per Xbox, ma mai dire mai.” Ricordiamo che proprio pochi giorni fa Valheim ha debuttato su Xbox One e Series X|S.

Ciò non significa che il gioco non arriverà mai su altre piattaforme, peraltro ci stupirebbe se Valheim non approdi almeno sulle console PlayStation in futuro, ma è molto probabile che bisognerà attendere un bel po’ prima che ciò accada.