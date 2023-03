Se amate guidare in città, non siete mai stati a Monaco di Baviera e volete colmare la lacuna, allora probabilmente sarete felici di sapere che il 5 giugno su Steam arriverà CityDriver.

Prima di scoprire le peculiarità di questa simulazione automobilistica sviluppata da ViewApp e pubblicata da Aerosoft, ecco il trailer ufficiale:









In CityDriver avremo a disposizione una vasta selezione di veicoli dettagliatamente ricreati tra cui scegliere con motori, trasmissioni e classi diverse. Inoltre, potremo rielaborare gli interni dei veicoli, azionare i pulsanti e aggiungere al gioco i propri modelli di auto.

Mentre la modalità Driving Practice Training metterà alla prova le nostra capacità al volante in un ambiente creato appositamente, la modalità Freeplay ci consentirà di girare per le strade di Monaco. Oltre a gran parte del centro città, sono state ricreate in scala 1:1 parti dell’autostrada interna, nonché superstrade e autostrade federali, che possono essere percorse come se ci si trovasse davvero a Monaco. Qui dovremo muoverci in una città realisticamente ricreata e seguire le vere regole stradali in situazioni di traffico con altri veicoli e pedoni.

Caratteristiche:

Fisica, grafica e suoni dei veicoli realistici.

Scelta di varie classi di veicoli con motore elettrico o a combustione, cambio automatico o manuale: berlina, SUV, coupé, auto compatta, auto sportiva.

Guida autentica in una città vera, con regole del traffico reali.

Comportamento realistico dell’IA con diversi veicoli e pedoni.

Un’area in scala 1:1 del centro di Monaco di Baviera e dell’autostrada/expressway/autostrada federale del centro città.

Fare il pieno o ricaricare l’auto presso le stazioni di servizio o le stazioni di ricarica.

Varie missioni nell’area di formazione alla guida e di pratica del traffico.

Modalità di guida libera con missioni varie e situazioni di traffico quotidiano.

Possibilità di modding: con l’aiuto di script Lua, i giocatori possono aggiungere nuovi veicoli al gioco o modificare quelli già presenti.

CityDriver sarà disponibile il 5 giugno 2023 al prezzo di 34,95€ per PC.