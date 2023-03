Nota ai più per la serie Dying Light e per il primo Dead Island, la software house polacca Techland ha condiviso tramite Twitter una nuova immagine relativa il suo prossimo progetto. Ecco il tweet:

We never stop improving! Our newest game is set to be a narrative-driven #fantasy epic with an exotic open world ready to be explored. We strive to create a compelling story-focused #AAA title that combines and refines the best aspects of gameplay that Techland is known for. pic.twitter.com/SuJ8vVWbrI — Techland (@TechlandGames) March 16, 2023

Il post dice: “Non smettiamo mai di migliorare! Il nostro ultimo gioco è impostato per essere un’epopea narrativa fantasy con un mondo aperto esotico pronto per essere esplorato. Ci sforziamo di creare un titolo AAA avvincente incentrato sulla trama che combini e raffini i migliori aspetti del gameplay per cui Techland è nota.”

Nella nuova immagine si vede un individuo, presumibilmente il protagonista, aggrappato a un albero, mentre la fauna intorno a lui non sembra particolarmente preoccupata dalla sua presenza e, sullo sfondo, degli edifici e alcune imbarcazioni sembrano indicare un contesto tecnologicamente non avanzato.

Questi dettagli e quel “i migliori aspetti del gameplay per cui Techland è nota” sembrano suggerire che nel prossimo gioco potrebbe essere presente una dinamica simile al parkour ammirato in Dying Light 1 e Dying Light 2 Stay Human.

Attualmente non si sa nulla di concreto sul prossimo progetto di Techland, ma sul sito ufficiale viene indicato che Karolina Stachyra (Narrative Director) e Arkadiusz Borowik (Narrative Lead) fanno parte del team al lavoro sulla nuova IP. Entrambi in passato hanno lavorato con CD Projekt Red a The Witcher 2: Assassins of Kings, The Witcher 3: Wild Hunt e i suoi DLC.

Sperando che la loro presenza sia di buon auspicio per questa nuova avventura, non ci resta che pazientare finché la software house polacca non sarà pronta a presentarlo ufficialmente al mondo intero.