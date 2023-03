Tin Hearths raccontato dai creatori di Fable

Difficile non pensare a Toy Story guardando Tin Hearts. Ancora più difficile forse è pazientare fino al 20 aprile, giorno della pubblicazione del gioco, per scoprire quanto può essere complicata la vita del soldatino di latta.

Il trailer che trovate qui sotto, il primo di una serie, ci aiuta a scoprire qualche dettaglio in più su questo puzzle game sviluppato da Rogue Sun, lo studio in cui lavorano alcuni dev che hanno realizzato Fable, e pubblicato da Wired Productions in arrivo su PC (Steam, Epic Games Store, GOG, Utomik), Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Nintendo Switch, PCVR, PSVR2 e Meta Quest 2.









In Tin Hearts dovremo guidare una truppa di dispettosi soldati di latta in un magico mondo di giocattoli utilizzando una serie di stravaganti e fantasiosi marchingegni per saltare, sparare e planare verso l’obiettivo.

Marceremo attraverso più di 40 livelli in cui piegheremo il tempo, risolveremo enigmi sul percorso da far prendere ai soldati e costruiremo nuove strade verso cui indirizzare i nostri giocattoli, e supereremo rompicapo sempre più avvincenti per svelare l’emozionante storia di Albert Butterworth, un geniale inventore dell’età vittoriana.