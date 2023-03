Come avevamo visto ieri, era solo questione di giorni. A quanto pare però LEGO 2K Drive è stato annunciato erroneamente in anticipo.

Gematsu, in questo articolo in cui parla del gioco, ringrazia IGN, ma il link alla fonte non funziona (errore 404), segno che la pagina è stata rimossa. A ogni modo, ciò che davvero importa è che LEGO 2K Drive arriverà il 19 maggio su PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One e Xbox Series X|S col suo carico di mattoncini Lego. Ecco alcune immagini:

Come si legge nell’articolo, LEGO 2K Drive è un racing-adventure game open world AAA edito da 2K ma sviluppato da Visual Concepts. Il gioco avrà un gameplay sia singolo che multiplayer, una varietà di diversi biomi, gare, minigiochi, sfide, oggetti collezionabili, cose da distruggere e addirittura una storia.

Il gioco presenterà anche un sistema di personalizzazione diversificato che consentirà ai giocatori di costruire qualsiasi veicolo che preferiscono con oltre 1.000 pezzi LEGO unici. Il gioco presenta anche auto di LEGO City, Creator, Speed Champions e persino McLaren Solus GT e F1 LM.

In multiplayer, i giocatori potranno gareggiare con i loro veicoli insieme agli amici in una “robusta esperienza cooperativa” offerta insieme al multiplayer competitivo con un massimo di sei giocatori. Il gioco supporterà anche il multiplayer a schermo diviso per due giocatori.