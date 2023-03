Kruger & Flint Productions, uno studio con sede a Varsavia nato nel 2021, ha annunciato l’uscita su PC via Steam della versione prologo di Bloodhound, un arcade horror FPS dal ritmo indemoniato ispirato alle leggende degli anni ’90. Ecco il trailer del gioco:









Dal 30 marzo, potremo scaricare e giocare al prologo First Day in Hell gratuitamente. In Bloodhound, assumeremo il ruolo di un membro dell’Ordine dei Custodi dei Cancelli, incaricato di sorvegliare le porte dell’Inferno contro il Culto di Astaroth, che cerca di aprirle e liberare il male.

Stando a quanto riportato dalla descrizione ufficiale, con ambientazioni infernali ispirate a film horror, e a luoghi del mondo reale, tonnellate di nemici unici e devastanti boss, un arsenale di armi, tra cui machete, un fucile a doppia canna, una balestra, lanciarazzi e una motosega-lanciafiamme, possiamo aspettarci di affrontare l’esercito dell’Inferno armati fino ai denti, pronti a sperimentare un gameplay esplosivo dal ritmo senza tregua e sanguinoso.

“Siamo entusiasti di rivelare finalmente la data della versione prologo di Bloodhound, quando manca poco all’uscita del gioco completo, prevista entro la fine dell’anno“, ha dichiarato l’amministratore delegato di Kruger & Flint Productions, Rafal “Flint” Krzeminski. “Non vediamo l’ora che i giocatori scaldino le dita sui grilletti e uccidano qualche demone nel frattempo, pronti ad abbracciare l’inferno e a sopravvivere per raccontarlo il giorno dell’uscita completa”.