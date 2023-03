Warhammer 40,000: ecco la Decima Edizione del gioco da tavolo

In occasione dell’Adepticon 2023, Games Workshop ha presentato la Decima Edizione di Warhammer 40,000, il celebre gioco di miniature da tavolo da cui sono stati tratti numerosi videogiochi (tra cui il recentissimo Darktide). L’annuncio è stato accompagnato da un trailer dal taglio cinematografico che vede Roboute Guilliman, primarca degli Ultramarine e reggente dell’Imperium, narrare la situazione drammatica in cui si trova l’umanità.









In seguito agli eventi che hanno portato alla creazione della Cicatrix Maledictum che ha diviso la galassia in due parti, alla successiva Crociata Indomitus per riconquistare i pianeti imperiali, e allo scontro con la Flotta Alveare Leviathan dei Tiranidi, l’umanità si trova circondata dai nemici, soprattutto quella che risiede nell’Imperium Nihilus. Questa vasta porzione della galassia è separata dal resto dell’Imperium dalla frattura nell’Immaterium scaturita dalla caduta di Cadia e ora si trova a fare i conti con la più grande bioflotta tiranide della storia, emersa dal vuoto per distruggere centinaia di mondi incapaci di allestire una difesa valida contro questa apocalisse vivente.

All’interno di questo setting narrativo in cui si svolgono le vicende della decima edizione, le meccaniche di gioco di Warhammer 40,000 stanno per cambiare radicalmente. Games Workshop ha deciso di semplificare l’impianto di regole riducendo il numero di Stratagemmi a disposizione di ogni esercito, apportando modifiche alla struttura del turno, alla creazione dell’armata, al modo in cui i personaggi interagiscono con le unità, alla struttura delle schede tecniche e molto altro ancora.

“Questo enorme aggiornamento ci ha anche offerto l’opportunità di dare uno sguardo all’efficacia e alla resistenza di tutte le unità del gioco in generale e di effettuare un ribilanciamento tutto in un colpo, cosa che non avremmo mai potuto fare senza una nuova edizione,” si legge nel comunicato ufficiale.

Inoltre, all’uscita della decima edizione di Warhammer 40,000 verranno rese disponibili gratuitamente le schede tecniche di tutte le unità e le regole di fazione di ciascun esercito, così da permettere a tutti i giocatori di essere immediatamente pronti all’azione. Games Workshop precisa che i Codex, i libri che racchiudono le regole di ogni esercito, torneranno successivamente per sostituire e ampliare le regole gratuite. Inoltre, i libri Arche dei Presagi e le Pattuglie d’Abbordaggio saranno ancora validi con l’arrivo della nuova edizione, prevista nel corso dell’estate.

E proprio l’ultimo libro Arche dei Presagi è interamente dedicato al ritorno di Lion El’Jonson, il primarca dei Dark Angels da millenni sopito nei sotterranei della Roccia, la fortezza di questo capitolo di Space Marine. Il Leone è quindi pronto a tornare sui campi di battaglia per affrontare Angron, il fratello traditore votato al dio del Caos Khorne. Lion El’Jonson e il libro Arche dei Presagi: Il Leone saranno disponibili prossimamente, ma prima del lancio della decima edizione di Warhammer 40,000.