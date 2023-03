Ne avevamo parlato qualche tempo fa, ma durante la GDC 2023 attualmente in corso Lords of the Fallen si è mostrato nuovamente. Ecco il trailer:









La cornice è l’evento Epic Games dedicato all’Unreal Engine 5, un’occasione perfetta per ammirare in uno showcase tecnico i passi avanti compiuti dal motore grafico e dal gioco di ruolo d’azione dark-fantasy sviluppato da HEXWORKS (uno studio di CI Games).

Lo showcase tecnico di Lords of the Fallen ha svelato il viaggio verso Skyrest Bridge, una delle prime location del gioco, dimostrando alcuni dei modi in cui le tecnologie all’avanguardia di Unreal Engine 5 hanno aiutato HEXWORKS a realizzare l’ambiziosa visione per l’imminente gioco di ruolo d’azione.

Il video mostra la personalizzazione del personaggio e l’armatura adattabile, il sistema d’illuminazione Lumen Global Illumination e, infine, il vasto mondo interconnesso in cui i giocatori avranno la possibilità di viaggiare tra due mondi: Axiom, il regno dei vivi e Umbral, il regno dei morti. I due mondi consentiranno ai giocatori di passare facilmente da uno all’altro, anche se un lato è decisamente più orribile dell’altro.

Nel caso in cui lo showcase tecnico di Lord of the Fallen vi avesse fatto venire voglia di imbracciare subito le armi e darsi alla mattanza, sappiate che bisognerà avere un po’ di pazienza: il gioco verrà pubblicato nella seconda metà del 2023 su PC, PS5 e Xbox Series X|S.