Con Sonic Origins Plus, chi non vede l’ora di vivere in maniera definitiva i classici titoli con protagonista il mitico porcospino blu in un’unica collezione sarà presto accontentato da SEGA. Ecco il trailer:









La versione Plus apporta ulteriori novità a Sonic Origins, la collezione multigioco di classici titoli di Sonic del 2022 rimasterizzati digitalmente per le piattaforme di nuova generazione, aggiungendo tutti i 12 titoli di Sonic per Game Gear, la possibilità di giocare nei panni di Amy in Sonic The Hedgehog 1, Sonic The Hedgehog 2, Sonic 3 & Knuckles e Sonic CD, nonché la possibilità di giocare nei panni di Knuckles in Disco Sonico.

Sonic Origins Plus uscirà in digitale e in copia fisica per il compleanno di Sonic, il 23 giugno 2023, al prezzo di €39,99 per il gioco completo su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch e PC. Inoltre, coloro già in possesso della raccolta Origins possono acquistare il pacchetto di espansione al prezzo di €9,99.

Ecco quali sono le caratteristiche di Sonic Origins Plus:

Raccolta di 16 titoli di Sonic The Hedgehog Sonic Origins Plus contiene 16 titoli classici di Sonic, inclusi Sonic The Hedgehog 1, Sonic The Hedgehog 2, Sonic 3 & Knuckles, Sonic CD, e 12 giochi per Game Gear emulati e accessibili dal Museo.

Nuovi personaggi giocabili I fan di Sonic ora hanno la possibilità di giocare nei panni di Amy in Sonic The Hedgehog 1, 2, 3 e Sonic CD, o nei panni di Knuckles in Sonic CD.

Diverse modalità, zone, sfide e molto altro Goditi la vecchia scuola con la Modalità Classica e goditi la collezione multigioco di Sonic nella sua forma retro, con tanto di sfide. I fan possono ora tuffarsi nella modalità Anniversario, con una visuale a schermo intero e vite infinite per eliminare i game over e non arrestare mai il divertimento.

Edizione fisica premium da collezione Aggiungi alla tua collezione un artbook di 20 pagine che ripercorre illustrazioni classiche e una copertina double face con illustrazioni inedite.

​​L’esperienza di gioco definitiva del Sonic classico Sonic Origins Plus è giocabile su PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch™ e PC, con una presentazione grafica migliorata, animazioni e migliorie pensate per la generazione attuale.