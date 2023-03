TMNT: The Last Ronin sarà il soggetto di un action RPG

C’è un nuovo videogioco delle Tartarughe Ninja in sviluppo, tuttavia sarà molto diverso da quelli usciti finora: si tratta infatti di un adattamento videoludico di Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin, graphic novel in cinque numeri pubblicata sul finire del 2020.

A darne notizia ci ha pensato Doug Rosen, responsabile per i videogiochi e media emergenti di Paramount Global, la compagnia che detiene i diritti delle Tartarughe Ninja. In un’intervista concessa ai taccuini di Polygon, Rosen ha spiegato che il videogioco sarà un action RPG con visuale in terza persona ispirato agli ultimi due God of War, inoltre potrà contare su tematiche molto mature.

The Last Ronin, infatti, segue le vicende di una singola tartaruga ninja, l’ultima sopravvissuta delle quattro originali. La storia si svolge a New York, in un futuro alternativo dove la città è controllata da Oroku Hiroto, il nipote di Shredder responsabile della morte delle altre tartarughe e del maestro Splinter. A egli si contrappone un singolo giustiziere vestito di nero, la tartaruga ninja superstite, la cui identità preferiamo rimanga un mistero per evitare spoiler. Questa tartaruga ha saputo padroneggiare gli stili di combattimento degli altri fratelli.

Per quanto riguarda il videogioco vero e proprio, Doug Rosen non ha voluto svelare quale sia lo studio che si sta occupando del progetto, ma ha precisato che ci vorranno alcuni anni prima che il gioco completo possa raggiungere gli scaffali dei negozi. Siamo comunque molto curiosi di saperne di più, sperando che almeno l’annuncio ufficiale non sia troppo lontano.