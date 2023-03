Fury Roads Survivor presto disponibile su Nintendo Switch

One O One Games ha annunciato l’imminente uscita di Fury Roads Survivor su Nintendo Switch svelando che questa versione offrirà due modalità di gioco del tutto inedite.

Presentato durante la scorsa Milan Games Week (qui trovate una nostra anteprima), il gioco si presenta come un incrocio tra Twisted Metal e Mad Max. I giocatori possono ora godersi la nuova modalità 1vs1 locale, dove possono combattere testa a testa con un amico o un familiare in un intenso combattimento a bordo della loro macchina preferita. In alternativa, la nuova modalità cooperativa consente ai giocatori di unirsi a un amico e lottare insieme per sopravvivere al deserto post-apocalittico. Entrambe le modalità possono essere giocate in locale sulla stessa console.

“Siamo entusiasti di portare Fury Roads Survivor su Nintendo Switch e di presentare queste nuove modalità di gioco ai nostri fan“, ha dichiarato Daniele Azara, Chief Creative Officer di Fury Roads Survivor per One O One Games. “Crediamo che l’aggiunta di modalità locali 1vs1 e cooperative renderà il gioco ancora più coinvolgente e divertente per i giocatori e non vediamo l’ora di vedere come risponderanno alle nuove sfide.”

Fury Roads Survivor sarà disponibile sull’eShop di Nintendo Switch dal 30 marzo.