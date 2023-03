After Us è in uscita su PC e console a maggio

Piccolo Studio, il team che ha dato i natali ad Arise: A Simple Story, e il publisher Private Division hanno annunciato la data di uscita di After Us confezionando un nuovo trailer di questa avventura platform per PC e console.









Il video presente qui in alto mostra il gameplay di After Us, che si presenta come un mix di diversi elementi: sarà possibile esplorare i livelli, risolvere enigmi e saltare di piattaforma in piattaforma in un surreale mondo post-apocalittico. Gli sviluppatori di Piccolo ci faranno giocare nei panni di Gaia, lo spirito della vita, mentre attraversa una Terra desolata.

Da foreste agonizzanti al cuore di città in rovina, passando per fondali marini prosciugati e cieli inquinati, ogni ambiente riserverà a Gaia nuove sfide e svelerà le ripercussioni della scia di distruzione lasciata dall’umanità, a cui lo spirito risponderà diffondendo vita e bellezza. Lo scopo del gioco sarà quello di superare sfide e risolvere enigmi per salvare le anime degli animali vittime del comportamento scellerato dell’uomo. After Us proporrà dunque una visione cupa di un mondo devastato.

Il gioco sarà disponibile dal 23 maggio su PC, PS5 e Xbox Series X|S.