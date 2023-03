MultiVersus: l'open beta si concluderà a giugno

Player First Games ha annunciato che l’open beta di MultiVersus si concluderà il prossimo 25 giugno su tutte le piattaforme, dunque su PC e console. Da quella data in poi, i server del picchiaduro griffato Warner Bros. saranno irraggiungibili e non sarà più possibile giocare online.

Stando a quanto riportato sul sito ufficiale, gli sviluppatori prevedono di riattivare i server una volta che verrà pubblicata la versione completa del gioco. Tuttavia viene precisato che bisognerà attendere svariati mesi, questo perché l’uscita di MultiVersus è prevista all’inizio del 2024, ma non c’è ancora una data definitiva.

Nel frattempo sarà possibile accedere solamente alla modalità addestramento e al multiplayer locale, con la possibilità di utilizzare tutti i personaggi acquistati e di sfoggiare gli elementi di personalizzazione estetica sbloccati nel corso dell’open beta. Questi contenuti verranno trasferiti nel gioco completo. Per finire, gli sviluppatori fanno sapere che MultiVersus verrà rimosso dagli store digitali delle diverse piattaforme a partire dal 4 aprile.