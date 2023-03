E3 2023: anche Ubisoft si defila ufficialmente

L’E3 2023 si sta ridimensionando sempre di più, giorno dopo giorno: dopo un’iniziale dichiarazione di partecipazione all’evento, Ubisoft ha annunciato la sua defezione dalla kermesse losangelina rivalutando la sua posizione in merito alla fiera.

Intervenendo sulle colonne di VGC, un portavoce della compagnia franco-canadese ha spiegato che il publisher ha comunque intenzione di organizzare l’Ubisoft Forward Live previsto per il 12 giugno in quel di Los Angeles, tuttavia Ubisoft non sarà presente sullo showfloor dell’E3 che avrà luogo nella città californiana dal 13 al 16 giugno.

Ubisoft va quindi ad aggiungersi alla lunga lista di compagnie che hanno deciso di snobbare l’E3 2023, tra cui tutti i principali publisher e i costruttori di console come Microsoft e Nintendo.