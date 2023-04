ARK 2 è stato rinviato al prossimo anno

Studio Wildcard ha fatto sapere che ARK 2 non uscirà entro la fine di quest’anno, come inizialmente previsto, bensì vedrà la luce nel 2024.

L’annuncio è arrivato con un post sul sito ufficiale che ribadisce l’esclusività del gioco sulle console Xbox, ma spiega che il rinvio si è reso necessario per via della complessità del motore scelto, l’Unreal Engine 5. “L’Unreal Engine 5 è una tecnologia davvero nuova per noi (e per tutti gli sviluppatori),” si legge nel comunicato. “Puntiamo a impiegare questa tecnologia al massimo del suo potenziale mentre creiamo un videogioco dalla portata mai vista qui in Studio Wildcard. Mentre impariamo sempre più cose sul motore e sviluppiamo questo sequel, abbiamo adattato il nostro workflow e modificato i nostri canali produttivi affinché si adattino a questo nuovo paradigma, per questo abbiamo bisogno di più tempo per lo sviluppo.”

ARK 2 sarà dunque disponibile entro la fine del 2024 su PC e console Xbox Series X|S. Il sandbox con i dinosauri sarà inoltre disponibile al lancio nel catalogo del servizio Game Pass.