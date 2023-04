Diablo IV è entrato in fase gold, tutto pronto per il lancio

Nessun rinvio per Diablo IV ora che il gioco è entrato ufficialmente in fase gold. L’annuncio è arrivato nelle scorse ore sul profilo Twitter ufficiale della serie. L’ingresso in fase gold implica che i lavori sono stati portati a termine e il gioco è pronto per essere prodotto in massa, per poi essere distribuito nei negozi di tutto il mondo.

L’action RPG di stampo hack and slash sarà dunque disponibile su PC e console il prossimo 6 giugno 2023. L’uscita avverrà dopo una beta che ha riscosso un successo davvero enorme, come abbiamo riportato in una notizia precedente.