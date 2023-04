Resident Evil 2 e 3: l'assenza del ray tracing è un problema tecnico

Ieri abbiamo riportato la notizia della rimozione delle opzioni dedicate al ray tracing dalle versioni PC di Resident Evil 2 e 3. Ora Capcom ha deciso di intervenire direttamente sulla questione spiegando che la scomparsa di queste opzioni dipende da un problema tecnico.

“Siamo a conoscenza di un probema con le opzioni di ray tracing che non compaiono nel menu della grafica e dei preset,” si legge in un messaggio diffuso in queste ore su Twitter. “Risolveremo con un aggiornamento futuro e ci scusiamo per ogni inconveniente!”

Sembra dunque che si sia trattato di un problema involontario, non di una scelta deliberata. L’errore verrà corretto prossimamente, speriamo quanto prima.