Torchlight: Infinite è in uscita su PC e mobile all'inizio di maggio

Dopo un lungo periodo di open beta in Accesso Anticipato su Steam, Torchlight: Infinite si prepara all'uscita sia su PC che su mobile.









L’action RPG free-to-play di XD Games sarà disponibile su entrambe le piattaforme dal prossimo 9 maggio. In quella data avrà inizio una nuova stagione che introduce un personaggio giocabile aggiuntivo, nuovi contenuti, nonché modifiche radicali al sistema di loot e crafting. Nelle intenzioni degli sviluppatori, Cube of Rapacity, questo il titolo della stagione, fungerà da nuovo “entry point” per i nuovi giocatori che si avvicinano per la prima volta a Torchlight: Infinite.

Tra le novità troviamo Escapist Bing, un nuovo eroe in grado di affrontare orde di nemici orde di nemici con i suoi esplosivi. Inoltre, la nuova stagione aggiungerà una meccanica inedita incentrata sul sistema di rischi e ricompense: durante ogni partita sarà possibile trovare dei cubi che doneranno artefatti rari ai giocatori, ma attenzione perché questo sistema potrebbe punire chi si lascia prendere troppo dalla cupidigia.

Per finire, XD Games fa sapere che Torchlight: Infinite supporterà la progressione cross-platform, permettendo a chiunque di trasferire automaticamente i progressi da PC a mobile, e viceversa.