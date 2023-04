Victoria 3: Voice of the People introduce gli agitatori storici

Paradox Interactive ha presentato il primo DLC di Victoria 3 intitolato Voice of the People. Si tratta di un contenuto aggiuntivo che si ispira alle lotte tra riformisti, reazionari e rivoluzionari del Diciannovesimo Secolo introducendo oltre 60 agitatori storici.









Grazie all’inedito sistema degli agitatori verranno aggiunti dei personaggi realmente esistiti che combatteranno per i loro ideali nella nazione governata dal giocatore. Tra questi troveremo l’abolizionista americano John Brown, la socialista tedesca Rosa Luxembourg, ma anche uno dei padri fondatori della nazione italiana, cioè Giuseppe Mazzini. Questi personaggi storici potranno apparire in un paese per costruire la propria base di potere e promuovere cambiamenti per aiutare oppure ostacolare i piani del giocatore.

Gli agitatori storici potranno essere cooptati all’interno dello stato nominandoli leader di un gruppo di interesse o mettendoli al comando delle truppe. In alternativa, quelli più pericolosti che rischiano di minare la stabilità della nazione potranno essere esiliati. Sarà anche possibile invitare gli esiliati di altri popoli per promuovere i loro programmi nella propria società, così da guadagnare un potenziale vantaggio nel sostenere riforme avanzate.

Victoria 3: Voice of the People uscirà su PC il 22 maggio 2023 e verrà venduto al prezzo di € 14,99.