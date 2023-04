Paleo Pines annunciato da Modus Games

I dinosauri riscuotono sempre un grande successo tra i piccini ma anche tra i più stagionati. Sarà il loro fascino estinto, sarà la loro maestosa eleganza, sarà la paura mista meraviglia che incutono, fatto sta che molti di noi non riescono a resistergli.

Modus Games lo sa e, forse, è anche per questo che questo autunno – la data precisa non si sa ancora – ci porterà sull’isola di Paleo Pines, un angolo di paradiso dove i dinosauri e le persone convivono come se queste ultime non fossero le merendine preferite dalla frangia carnivora dei primi. Angolo di paradiso che dà il nome al gioco protagonista del trailer d’annuncio qui sotto, naturalmente.









Ecco di seguito la descrizione di Paleo Pines che si può trovare sulla pagina Steam del gioco:

Scopri Paleo Pines, un’incantevole isola dal passato misterioso popolata da dinosauri ed esseri umani. L’evoluzione ha preso una strada diversa qui, creando un paradiso in cui queste due specie coesistono in armonia.

Parti all’avventura con Lucky, la tua amica dinosauro, per svelare i segreti dell’isola e stringere nuove amicizie. Il tuo arrivo sull’isola non è passato inosservato: gli abitanti non vedono l’ora di accoglierti e aiutarti nella tua missione (e magari di darti qualche compito da svolgere!). Preparati a coltivare primizie, aiutare gli esseri umani al villaggio, fare amicizia con dinosauri adorabili e riportare alla luce la storia dimenticata dell’isola, tutto con lo scopo di creare il ranch dei tuoi sogni.