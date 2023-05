PlayStation al lavoro su ben 10 videogiochi live service

Non è certo un segreto che Sony stia sviluppando diversi videogiochi live service, ora però Hermen Hulst dei PlayStation Studios ha confermato che i titoli di questo tipo in lavorazione sono addirittura dieci.

“Siamo a conoscenza dell’ambiente competitivo in essere lì fuori, e l’investimento in termini di tempo che i live service richiedono ai giocatori,” ha dichiarato Hulst in un’intervista concessa a GamesIndustry. “Vogliamo realizzare dei videogiochi della più alta qualità possibile.”

Stando alle parole del boss dei PlayStation Studios, questi dieci videogiochi non solo apparterranno a generi differenti, ma avranno portate diverse e verranno pubblicati con tempistiche dilazionate affinché non si accavallino tra di loro. “Stiamo creando giochi per tipologie di pubblico diverse,” ha detto Hulst. “Sono convinto che creeremo mondi e storie che i fan PlayStation ameranno.”

Insomma, la strada intrapresa da Sony sembra piuttosto chiara, soprattutto alla luce delle ultime acquisizioni che si inseriscono proprio nel solco dello sviluppo di titoli live service. Tra queste, l’ultima in ordine di tempo ha riguardato Firewalk Studios, una compagnia acquisita proprio pochi giorni fa che sta sviluppando un videogiochi multiplayer.