The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, occhio agli spoiler!

Quando mancano una decina di giorni all’uscita di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, ecco che alcune copie del videogioco per Nintendo Switch avrebbero iniziato a circolare, quindi state attenti agli spoiler.

Secondo alcuni report, tra cui quello di Eurogamer, sarebbero già diversi i video del gioco che stanno circolando in questi giorni, principalmente su alcuni server di Discord. Non è chiaro come queste copie siano arrivate nelle mani di alcuni giocatori, ma è probabile che qualche rivenditore abbia rotto il day one. In ogni caso ciò significa solo una cosa: il rischio di imbattersi in spoiler è diventato molto elevato.

Vi ricordiamo che The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sarà ufficialmente disponibile il prossimo 12 maggio. Nel frattempo vi invitiamo a prestare la massima cautela mentre navigate sui social network o su YouTube.