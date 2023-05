Xbox ha annunciato ufficialmente data e ora dell’Xbox Games Showcase di quest’anno, che si terrà domenica 11 giugno alle ore 19:00 italiane. Al termine dell’evento ci sarà la diretta dedicata a Starfield, quindi è meglio non prendere impegni per quella sera o prenderli sul tardi.

Entrambi gli eventi saranno disponibili sui canali Xbox Twitch, Xbox YouTube, Xbox Twitch ASL e Xbox Facebook con notizie e aggiornamenti sui titoli in arrivo su Xbox, PC e Cloud Gaming. Per ulteriori informazioni è possibile consultare l’Xbox Wire Post.

Inoltre, il 13 giugno si terrà l’Xbox Games Showcase Extended, un programma di approfondimento con interviste incentrate sulle novità emerse nello showcase dell’11 giugno e altri aggiornamenti dei suoi partner.

Join us for #StarfieldDirect following the Xbox Games Showcase on Sunday, June 11 https://t.co/Igj84qH7AT

