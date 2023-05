Silica è disponibile su Steam in Accesso Anticipato

Gli sviluppatori di Bohemia Interactive hanno fatto sapere che Silica, titolo sci-fi recentemente annunciato, è disponibile da oggi su Steam in versione Accesso Anticipato. Questo adrenalinico mix tra strategia classica e azione FPS può quindi essere provato. Il prezzo del gioco è fissato a 19,99 € durante l’Early Access e a 24,99 € dopo la sua conclusione. Ecco il trailer:









Il 6 aprile è stato annunciato un mix di sparatutto in prima persona e strategia in tempo reale, ciascuno fedele al proprio genere. In meno di un mese, questa combinazione di generi ha suscitato l’interesse dei giocatori di tutto il mondo, come dimostrano le oltre 90.000 iscrizioni alla wishlist di Steam e la community di Discord in rapida formazione.

Principali Feature di Silica:

Sparatutto in prima/terza persona con veicoli

6 ambientazioni uniche

3 coinvolgenti modalità di gioco

Opzioni singleplayer e multiplayer

5 classi di fanteria

11 veicoli diversi

8 creature aliene

AI Control sia per il comandante sia per le unità

Silica rimarrà in Accesso Anticipato per 9-12 mesi, durante i quali lo sviluppatore Martin “Dram” Melichárek ha in programma di implementare una serie di espansioni e funzionalità significative in base alle richieste della community.