LEGO 2K Drive: rivelati i contenuti post-lancio

2K e LEGO Group hanno svelato nuovi dettagli sui contenuti post-lancio di LEGO 2K Drive, il gioco di avventura di guida AAA molto atteso dai fan dei mitici mattoncini. Il titolo sarà lanciato con una vasta gamma di contenuti che continuerà ad aumentare dopo il lancio con quattro esclusive Stagioni Drive Pass, come si evince dall’immagine qui sotto:

Contenuti Drive Pass gratuiti

A partire dall’uscita della Stagione 1 del Drive Pass a giugno e fino alla stagione 4 prevista nella primavera 2024, la quale dovrebbe chiudere l’Anno 1, ogni Stagione avrà nuove sfide e 100 livelli da giocare. In ogni Stagione sarà possibile guadagnare una serie di nuovi premi gratuiti che cambieranno di Stagione in Stagione. Nella Stagione 1, si potranno ottenere nuovi piloti, adesivi, decorazioni per veicoli, suoni e molto altro ancora. Inoltre, entro il primo anno verrà rilasciato un nuovo bioma.

Premi Drive Pass Premium

È possibile acquistare il Premium Drive Pass, disponibile per ogni singola Stagione, o il ”Drive Pass Anno 1″, un pacchetto che include le versioni Premium delle Stagioni 1-4, il veicolo Awesome Pizza e 550 gettoni da utilizzare nel negozio del gioco, Emporio di Unkie. Ogni Stagione Premium Drive Pass vi permetterà di guadagnare ancora più premi, tra cui nuovi veicoli di case automobilistiche famose come Dodge (Stagione 1), Nissan (Stagione 1) e altre ancora.

2K e LEGO Group fanno sapere anche che le Stagioni del Drive Pass LEGO 2K Drive non hanno limiti di tempo; quindi, è possibile acquistare e giocare ogni Stagione disponibile con il proprio ritmo; se si è giocato alla versione gratuita di una Stagione e si decide di passare al Drive Pass Premium, si sbloccheranno immediatamente tutti i premi Premium guadagnati in base al proprio livello del momento.

Vi ricordiamo che LEGO 2K Drive sarà disponibile il 19 maggio 2023 per Nintendo Switch, PlayStation5, PlayStation4 ), Xbox Series X|S, Xbox One, PC via Steam ed Epic Games Store.