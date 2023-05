Per la gioia di chi ama la competizione serrata, di chi ambisce a essere il migliore o di chi sta pensando di cimentarsi nel lungo percorso verso un titolo World Series of Warzone, Activision ha annunciato che la modalità classificata è finalmente disponibile per Call of Duty: Warzone 2.0. Ecco il trailer d’annuncio:









La modalità classificata parte con questa prima stagione in versione Beta, dalla durata ridotta, in arrivo con la Stagione 3 Furiosa. I dati di questa stagione Beta o ridotta saranno utili per le stagioni a venire. Ecco qualche informazione di base, ma se siete interessati ai dettagli vi conviene consultare la guida integrale sul sito ufficiale:

La modalità classificata è l’esperienza competitiva ufficiale della Battle royale di Warzone 2.0. I giocatori devono essere almeno al livello 45 per poter accedere alle partite classificate. Con il lancio della modalità classificata (BETA) nella Stagione 3 Furiosa di Warzone 2.0, il nostro obiettivo è quello di offrire un sistema di gioco competitivo ed equo, cercando di garantire un’esperienza coerente in tutte le modalità Battle royale. Per raggiungere quest’obiettivo, la modalità (BETA) avrà delle limitazioni iniziali al fine di raccogliere feedback e dati cruciali in vista del suo lancio completo nella Stagione 4 e oltre.

Detto questo, ecco un’anteprima di ciò che puoi aspettarti, in attesa delle note sulla patch complete di Warzone 2.0, che saranno pubblicate la settimana prossima:

Dimensione party: terzetti

Mappa: Al Mazrah

Modalità di gioco: Battle royale

Restrizioni per eventi pubblici (ad es. niente Vendita di armi)

Restrizioni per veicoli (ad es. niente elicotteri pesanti)

Elementi di gioco limitati (ad es. niente cerchi multipli, modifiche alle meccaniche di rischieramento)

Modifiche all’inventario delle stazioni di acquisto

Niente sassi contro le altre persone nel gulag. Non si fa!

Inoltre, le partite classificate in Warzone 2.0 utilizzano un sistema di classificazione simile a quello presente nel Multigiocatore di Call of Duty®: Modern Warfare® II (vai qui per saperne di più).

Ci sono sette divisioni abilità standard. All’inizio della Stagione 3 Furiosa, tutti i giocatori partono da Bronzo I. Visto che il lancio avviene a metà stagione, questa prima stagione di Call of Duty: Warzone 2.0 classificata sarà più breve di tutte le stagioni successive.

I giocatori otterranno una valutazione abilità (SR) in base alle prestazioni in partita, considerando:

Piazzamento (ad es., 1°, 2°, 20°)

Uccisioni

Assist

Uccisioni da parte della squadra.

I punti SR guadagnati per le uccisioni, gli assist e le uccisioni di squadra aumentano in base al numero di squadre rimaste:

Oltre 21 squadre rimaste: +5 SR per eliminazione/assist, +2 SR per eliminazione di un compagno di squadra

3-20 squadre rimaste: +7 SR per eliminazione/assist, +3 SR per eliminazione di un compagno di squadra

1-3 squadre rimaste: +15 SR per eliminazione/assist, +7 SR per eliminazione di un compagno di squadra

All’inizio di ogni partita, dal totale SR di ogni giocatore viene detratta una parte come costo di dispiegamento. Più alti sono la divisione abilità e il livello del giocatore, più elevata sarà tale somma.

Bronzo I-III: nessun costo di dispiegamento

Argento I: -10 SR

Argento II: -14 SR

Argento III: -18 SR

Oro I: -23 SR

Oro II: -28 SR

Oro III: -33 SR

Platino I: -39 SR

Platino II: -45 SR

Platino III: -51 SR

Diamante I: -58 SR

Diamante II: -65 SR

Diamante III: -72 SR

Cremisi I: -80 SR

Cremisi II: -90 SR

Cremisi III: -100 SR

Iridescente e Top 250: -110 SR + 10 SR ogni 250 SR oltre 10.000, fino a un costo di dispiegamento massimo di -210 SR

Al termine di ogni stagione, i giocatori vengono retrocessi al livello più basso della divisione precedente a quella in cui hanno concluso la stagione. Per esempio, un giocatore che alla fine della Stagione 3 Furiosa è in Oro III inizierà la Stagione 4 in Argento I, mentre chi conclude in Diamante II scenderà in Platino I.

Tuttavia, la divisione più alta in cui i giocatori possono iniziare una nuova stagione è Diamante I, quindi chiunque sia in Cremisi, Iridescente o Top 250 si troverà in Diamante I all’inizio della stagione successiva.