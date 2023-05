Payday 3: ecco un primo teaser trailer in vista del gameplay

Se qualche mese fa è stata la volta del logo ufficiale, in queste ore è stato pubblicato un primo teaser trailer di Payday 3 che preannuncia l’arrivo di un filmato di gameplay.









In realtà il brevissimo video appena diffuso non mostra un granché, se non una persona in penombra che invita i giocatori a prepararsi per un “lavoro semplice“. Per il gameplay vero e proprio, invece, bisognerà attendere l’estate. Non si conosce la data, ma è molto probabile che il reveal di Payday 3 avvenga nella cornice del Summer Game Fest che si terrà a giugno, o al più durante la prossima Gamescom.

Chissà, magari oltre al gameplay di Payday 3 avremo anche una data di uscita.