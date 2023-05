Shadow Gambit: nessuna beta in programma, occhio alle truffe

Mimimi Games ci ha inviato una comunicazione ufficiale con il quale ci invita a mettere in guardia dalle truffe. Recentemente, infatti, alcune persone hanno ricevuto email sospette contenenti un invito a una fantomatica beta di Shadow Gambit: The Cursed Crew attraverso un sito web apparentemente identico a quello ufficiale.

Queste comunicazioni non provengono da Mimimi Games e il sito internet a cui fanno riferimento è falso. Le email sono dei chiari tentativi di phishing, pertanto vi invitiamo a non cliccare sui link presenti nella comunicazione e a non scaricare alcunché. L’unico sito ufficiale di riferimento ha il seguente dominio https://shadowgambit.com/, mentre il sito degli sviluppatori è questo https://www.mimimi.games/. Il team tedesco fa sapere che non utilizza altri domini per le comunicazioni ufficiali.

Annunciato lo scorso gennaio, Shadow Gambit: The Cursed Crew vedrà la luce entro quest’anno su PC, PS5 e Xbox Series X|S.