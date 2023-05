Il publisher Destructive Creations, insieme agli sviluppatori Fairyship Games e Revenant Games, ha rilasciato oggi il primo gameplay trailer di Shame Legacy, un survival-horror in arrivo su PC e console il 30 maggio 2023. Ecco il gameplay trailer:









Come ci ricorda la descrizione ufficiale e, molto più da vicino, il nuovo gameplay trailer, Shame Legacy è un survival horror in prima persona ambientato in uno sperduto paese di settari del XIX secolo, in cui le meccaniche di fuga e furtività rappresentano la nostra unica speranza di sopravvivenza. Risolvendo gli enigmi, scopriremo il nostro coinvolgimento nella storia, ma un’angosciante minaccia incombe sul nostro cammino.

La pagina Steam descrive così l’esperienza:

Ti risvegli in uno stato confusionario in quello che sembra essere a tutti gli effetti l’equivalente di un congresso sulla gestione della rabbia ambientato nel passato. Immediatamente ti rendi conto di due cose: c’è una caccia in atto e la preda sei tu. L’eredità della tua famiglia ti è piombata addosso, ma non nel modo in cui ti aspettavi: a quanto pare non sempre i testamenti prevedono yacht di lusso.

Per risalire all’origine del mistero, dovrai agire nell’ombra ed evitare qualsiasi tipo di contatto. Gli abitanti del paese, ossessionati dalla caccia, setacciano ogni angolo, e si riveleranno incredibilmente veloci se dovessero avvistarti o sentirti. Le tue abilità logiche ti torneranno utili per la risoluzione degli enigmi, così come il tuo bastone, fedele arma di difesa contro gli attacchi corpo a corpo. Ecologico ed efficace.

Se dovessero scoprirti, avrai comunque una possibilità di farcela, a patto che tu riesca ad agire alla svelta e a tenere i nervi saldi. Il dottore del villaggio avrebbe da ridire sul tuo stato di salute e sulla tua resistenza allo stress, considerato il brusco risveglio. Ma ricorda che, anche quando ti trovi al limite, c’è sempre un modo di alleviare i sintomi. Attenzione: non è la pubblicità di un farmaco.

Curiosi di saperne di più? Noi sì, come sempre quando si parla di orrori e disturbi psicologici, ma fortunatamente non manca molto alla pubblicazione: Shame Legacy uscirà il 30 maggio su PC via Steam ed Epic Games Store, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S.