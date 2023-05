Return to Grace: pubblicato il trailer d'annuncio

Lo sviluppatore di giochi indipendente Creative Bytes Studios ha annunciato che il suo nuovo gioco, l’avventura narrativa fantascientifica Return to Grace, uscirà su PC via Steam ed Epic Games Store il 30 maggio 2023. Sviluppato dal team nominato ai The Game Awards dietro The Vale: Shadow of the Crown, Return to Grace si preannuncia come un’esperienza altamente immersiva.

Ecco il trailer d’annuncio di Return to Grace:









Ecco invece la descrizione ufficiale:

Segui l’archeologa Adamari “Adie” Ito nell’anno 3820 d.C. mentre si imbarca in una missione selvaggiamente pericolosa per scoprire cosa è successo all’antica intelligenza artificiale nota come “Grace”. Adie ha reso il lavoro della sua vita arrivare al cuore del motivo per cui Grace, un tempo nota come la conquista tecnologica più straordinaria dell’umanità, è scomparsa 900 anni fa. Sola e di fronte a risorse limitate in un ambiente pericoloso, questo viaggio potrebbe essere l’ultimo di Adie.

“Come squadra, siamo incredibilmente appassionati nel raccontare storie di grande impatto, guidate dai personaggi e fare l’inaspettato”, ha affermato Paul Caporicci, CEO di Creative Bytes Studios. “Siamo rimasti sbalorditi dall’accoglienza di The Vale: Shadow of the Crown e speriamo che i giocatori abbracceranno Return to Grace e la sua narrativa ispirata alla fantascienza degli anni ’60, altrettanto calorosamente”.

Caratteristiche principali di Return to Grace:

Investigazione fantascientifica: esplora, indaga e scava più a fondo nelle origini di Grace e nella sua connessione con l’umanità hackerando l’ambiente.

Io, me stesso e l’intelligenza artificiale: un cast di personaggi IA completamente doppiati si unisce ad Adie, fornendo umorismo e prospettiva.

Finali multipli: sblocca finali diversi a seconda del tuo stile di gioco e delle tue decisioni.