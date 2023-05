Asus ROG Ally: ecco la data di uscita e il prezzo

Asus ROG Ally, il principale competitor di Steam Deck, ha finalmente una data di uscita e un prezzo. Il PC hendheld di Asus costerà 700 $ in USA e 799 € in Europa (nel corso dell’anno dovrebbe essere distribuita una versione meno prestante con CPU AMD Ryzen Z1 da 6-core/12-thread ad un costo inferiore) e sarà disponibile dal 13 giugno. Le informazioni qui riportate sono state confermate durante l’evento attualmente in corso:









Di seguito invece trovate le specifiche tecniche di quello che è a tutti gli effetti un PC portatile:

Windows 11 Home

Accesso a qualsiasi libreria di giochi disponibile su Windows, inclusi Steam, Xbox Game Pass, Epic, GOG, servizi di cloud gaming e altro ancora

Armoury crate SE: libreria di giochi unificata che raccoglie tutti i giochi installati in un unico menu

Processore AMD Ryzen Z1 Extreme (architettura “Zen4” con 4nm process, 8-core /16-threads, 24MB cache totale, fino a 5.10 Ghz boost)

Display Gorilla Glass DXC+ Gorilla Glass Victus 7 pollici Full HD (1920 x 1080) 16:9 IPS Lucido 120Hz Touch Screen (multi-touch 10 punti) con 500 nits di luminosità massima, FreeSync Premium

Scheda Grafica Integrata AMD Radeon Graphics (AMD RDNA™ 3, 12 CUs, fino a 2.7 GHz, fino a 8.6 Teraflops)

Archiviazione 512GB PCIe 4.0 NVMe™ M.2 SSD (2230)

Memoria RAM 16GB LPDDR5 on board (6400MT/s dual channel) – Non Espandibile

Lettore di impronte digitali integrato con il pulsante di accensione (Fingerprint)

Audio a 2 speaker con Smart Amplifier Technology, Dolby Atmos & Noise Canceling Technologies, Certificato Hi-Res

Design ergonomico e leggero da 608 g con pulsanti a grandezza naturale

Doppia ventola con raffreddamento a gravità zero per prestazioni silenziose

Aura Sync

Supporto per la ricarica rapida USB di tipo C

Slot per scheda MicroSD UHS-II

Supporto per GPU esterne XG Mobile (non incluse) per prestazioni grafiche ancora più elevate

Peso 608 grammi

Inoltre, acquistando un Asus ROG Ally, si attiverà la promozione che prevede 3 mesi di Xbox Game Pass Ultimate, un ottimo modo per sfruttare l’ampio catalogo del servizio in abbonamento di Microsoft per testare le capacità dell’ambizioso computer portatile di Asus.