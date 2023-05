DRIFTCE: trailer di lancio per il simulatore di drift

DRIFTCE, il simulatore di derapate di 505 Games che avevamo conosciuto in questa news, è ufficialmente disponibile su PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S. Ecco il trailer di lancio di DRIFTCE:









Di seguito invece trovate la descrizione ufficiale:

505 Games e lo sviluppatore di giochi di guida ECC Games S.A., noto per titoli come Car Mechanic Simulator, GearShift e altri, hanno presentato DRIFTCE, un nuovo simulatore di guida che offre emozionanti gare di drift.

DRIFTCE dà ai giocatori la possibilità di mettersi al volante di uno dei 12 migliori veicoli da drift con licenza ufficiale, tra cui la Toyota AE86, la Mazda MX5 e la BMW E46 M3. Grazie alla tecnologia Laserscan, DRIFTCE include oltre una dozzina di piste, tra cui la nuova pista di Mount Haruna, oltre a quelle già presenti in DRIFT21. I giocatori potranno quindi mettere alla prova le proprie abilità di guida in curve sempre più impegnative.

In DRIFTCE, il giocatore può personalizzare completamente la propria auto, scegliendo tra 1800 componenti sostituibili come motori, sospensioni e ruote, per soddisfare al meglio le proprie esigenze di guida. Inoltre, è possibile personalizzare la carrozzeria e scegliere tra numerosi colori di vernice e decalcomanie stilizzate, per creare un’auto unica e personalizzata.

DRIFTCE prevede una vasta gamma di modalità di gioco, tra cui Carriera, Corsa Veloce, Sandbox, Guida Libera, Solo Run, Time Attack e Gymkhana, oltre alla modalità multiplayer online, per sfidare i propri amici e gli avversari di tutto il mondo.

Come ci ricorda il trailer di lancio di DRIFTCE, il gioco è disponibile per PlayStation e Xbox al prezzo di 29,99 €.