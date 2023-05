Layers of Fear: svelati i requisiti hardware della versione PC

Bloober Team ha aggiornato la pagina di Layers of Fear su Steam per elencare i requisiti hardware minimi e consigliati necessari a far girare questo remake dei primi due capitoli della serie horror. Requisiti tutto sommato abbordabili, come potete notare voi stessi.

Requisiti minimi

Sistema operativo : Windows 10

: Windows 10 Processore : Intel Core i5 4690 | AMD Ryzen 3 1200

: Intel Core i5 4690 | AMD Ryzen 3 1200 RAM : 8 GB

: 8 GB Scheda video : Nvidia GTX 1060 3 GB | AMD RX 580 4 GB

: Nvidia GTX 1060 3 GB | AMD RX 580 4 GB DirectX : Versione 12

: Versione 12 Spazio su disco: 20 GB

Requisiti consigliati

Sistema operativo : Windows 10

: Windows 10 Processore : Intel Core i7 8700K | AMD Ryzen 5 3600

: Intel Core i7 8700K | AMD Ryzen 5 3600 RAM : 12 GB

: 12 GB Scheda video : Nvidia GTX 1070 8 GB

: Nvidia GTX 1070 8 GB DirectX : Versione 12

: Versione 12 Spazio su disco: 20 GB

Vi ricordiamo che da oggi sarà disponibile una demo gratuita per PC, sempre su Steam, mentre il gioco completo uscirà anche su PS5 e Xbox Series X|S a giugno.