Open Roads: il team di sviluppo si separa da Fullbright

Gli sviluppatori di Open Roads hanno fatto sapere di essersi separati da Fullbright, lo studio di sviluppo che ha dato i natali a Gone Home e Tacoma. La decisione è stata presa dopo che diversi dipendenti della compagnia hanno accusato i vertici di Fullbright di aver creato un ambiente di lavoro tossico, accuse che hanno portato alla fuoriuscita da Fullbright del co-fondatore Steve Gaynor, all’epoca creative director di Open Roads.

Viene comunicato che Gaynor non è più coinvolto nei lavori ma al momento sta creando un nuovo progetto in solitaria. Gli sviluppatori di Open Roads, invece, hanno fondato Open Roads Team e stanno continuando a collaborare con Annapurna Interactive per dare alla luce il videogioco.

Il videogioco uscirà prossimamente su PC e console, ma non è ancora stata resa pubblica la data di uscita ufficiale. Open Roads esplorerà il rapporto fra Tess Devine e sua madre Opal mentre viaggiano per visitare una serie di proprietà di famiglia abbandonate, riportando il passato alla luce e imparando a conoscersi a vicenda.